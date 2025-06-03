Дом победителя Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» был взломан — Le Parisien

Дом испанского полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса был взломан двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, инцидент произошёл в понедельник, сразу же на следующий день после победы французского клуба в финальном матче с миланским «Интером» (5:0). Двоих несовершеннолетних поймали на месте преступления.

Отметим, что Руис стал не первым игроком французского клуба, который стал жертвой преступления. Так, в 2023-м году итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвергся вооруженному нападению, а его дом был ограблен, ущерб оценили примерно в € 500 тыс.

Напомним, для «ПСЖ» эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории.