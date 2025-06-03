Дом победителя Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» был взломан — Le Parisien
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Дом испанского полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса был взломан двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
По информации издания, инцидент произошёл в понедельник, сразу же на следующий день после победы французского клуба в финальном матче с миланским «Интером» (5:0). Двоих несовершеннолетних поймали на месте преступления.
Отметим, что Руис стал не первым игроком французского клуба, который стал жертвой преступления. Так, в 2023-м году итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвергся вооруженному нападению, а его дом был ограблен, ущерб оценили примерно в € 500 тыс.
Напомним, для «ПСЖ» эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории.
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