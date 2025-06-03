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«Наши футболисты в выигрыше». Карпин – о предстоящем матче сборной России с Нигерией

«Наши футболисты в выигрыше». Карпин – о предстоящем матче сборной России с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил состояние российских и нигерийских игроков перед товарищеским матчем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Конец сезона накладывает отпечаток на состояние?
– Не думаю, что это как-то может повлиять. Сборная Нигерии — в той же ситуации. У их футболистов, которые играют в европейских чемпионатах, сезон начался в июле и вот только сейчас закончился. В данном случае наши футболисты даже в выигрыше — они отдыхали в декабре, а у нигерийцев, наверное, большинство не отдыхали месяцев десять, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России в июне проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.

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