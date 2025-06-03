Экс-хавбек «Реала» Снейдер назвал лучшего игрока минувшей ЛЧ. Это не Дембеле

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поучаствовал в блиц-опросе, выбирая лучшего игрока Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
— Ламин Ямаль или Мохамед Салах?
— Ямаль.
— Лаутаро Мартинес или Роберт Левандовски?
— Левандовски.
— Джанлуиджи Доннарумма или Ян Зоммер?
— Доннарумма.
— Рафинья или Усман Дембеле?
— Дембеле.
— Ямаль или Левандовски?
— Ямаль.
— Доннарумма или Дембеле?
— Дембеле.
— Ямаль или Дембеле?
— Ямаль.
— Выбор Ямаля, насколько он хорош?
— Потрясающий игрок. Вундеркинд.
— Попал бы он в состав «Интера» сезона-2009/2010?
— Конечно! Он в любой состав попал бы, — приводит слова Снейдера The Touchline | Football Coverage в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на аккаунт Front Three.
Отметим, лучшим игроком главного еврокубка по версии УЕФА стал вингер чемпиона соревнований «ПСЖ» Усман Дембеле. 17-летний испанец Ламин Ямаль вместе с «Барселоной» дошёл до полуфинала розыгрыша.