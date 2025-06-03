Экс-хавбек «Реала» Снейдер назвал лучшего игрока минувшей ЛЧ. Это не Дембеле

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поучаствовал в блиц-опросе, выбирая лучшего игрока Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

— Ламин Ямаль или Мохамед Салах?

— Ямаль.

— Лаутаро Мартинес или Роберт Левандовски?

— Левандовски.

— Джанлуиджи Доннарумма или Ян Зоммер?

— Доннарумма.

— Рафинья или Усман Дембеле?

— Дембеле.

— Ямаль или Левандовски?

— Ямаль.

— Доннарумма или Дембеле?

— Дембеле.

— Ямаль или Дембеле?

— Ямаль.

— Выбор Ямаля, насколько он хорош?

— Потрясающий игрок. Вундеркинд.

— Попал бы он в состав «Интера» сезона-2009/2010?

— Конечно! Он в любой состав попал бы, — приводит слова Снейдера The Touchline | Football Coverage в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на аккаунт Front Three.

Отметим, лучшим игроком главного еврокубка по версии УЕФА стал вингер чемпиона соревнований «ПСЖ» Усман Дембеле. 17-летний испанец Ламин Ямаль вместе с «Барселоной» дошёл до полуфинала розыгрыша.