Гранат: Сафонов показал своим примером, что мы на таком высоком уровне можем конкурировать

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о российском вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове, который вместе с парижанами выиграл Лигу чемпионов. В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

«Выдающееся выступление Сафонова. Можно только всей страной его с этим поздравить. Он показал своим примером, что мы на таком высоком уровне можем играть, конкурировать, а также завоевывать кубки, медали и чемпионства», — сказал Гранат в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/2025 Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионский титул Лиги 1 и Кубок Франции. Также он стал обладателем Суперкубка Франции.

В завершившемся сезоне голкипер провёл 17 матчей за ПСЖ во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей и оформив семь «сухих» встреч. Контракт Сафонова с парижским клубом действует до 2029 года.