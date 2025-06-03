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Хосеп Гвардиола оценил игру 17-летнего Ламина Ямаля

Хосеп Гвардиола оценил игру 17-летнего Ламина Ямаля
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Испанский специалист сравнил 17-летнего футболиста с Лионелем Месси.

«Пусть идёт своим путем — со временем станет ясно, можно ли ставить его в один ряд с величайшими. Сейчас ясно одно: Ламин — очень талантливый игрок. Если минует травмы, у него все шансы построить выдающуюся карьеру. Уже в 17 он считается одним из лучших — и это абсолютно заслуженно», — приводит слова Гвардиолы BeIN Sports.

В сезоне-2024/2025 Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

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