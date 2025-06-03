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Фабрицио Романо сообщил новые подробности возможного трансфера Вирца в «Ливерпуль»

Фабрицио Романо сообщил новые подробности возможного трансфера Вирца в «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» уверен, что завершит сделку по подписанию атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Новый раунд переговоров запланирован на эту неделю. Мерсисайдцы оптимистично настроены на достижение соглашения с «Байером» в ближайшее время.

Ранее была информация, что леверкузенцы отклонили предложение «Ливерпуля» по Вирцу в размере более € 130 млн и хотят получить €150 млн. Флориан уже договорился с мерсисайдцами о личном контракте до 2030 года.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами.

«Ливерпуль» празднует чемпионство

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