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Гвардиола ответил на вопрос о том, кто выиграет в этом году «Золотой мяч»

Гвардиола ответил на вопрос о том, кто выиграет в этом году «Золотой мяч»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о будущем обладателе «Золотом мяча» сезона-2024/25.

«Кто выиграет «Золотой мяч» – тот его и заслуживает. Его может выиграть Дембеле – он выиграл всё. То, что Ямаля номинировали в 17 лет – это уже повод для гордости», – приводит слова Гвардиолы Sport.es.

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач. Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

В минувшем сезоне обладателем «Золотого мяча» стал испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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