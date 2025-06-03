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«Я здесь не ради вас». У Луиса Энрике произошёл конфликт с журналисткой

«Я здесь не ради вас». У Луиса Энрике произошёл конфликт с журналисткой
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой Сусаной Гуаш во время интервью в эфире Movistar+. У испанского специалиста давние натянутые отношения с Гауш, которые тянутся ещё со времён его работы в «Барселоне».

«Я здесь ради Моники [Марканте], вы все это знаете. Ради тебя, Альваро [Бенито], – ну, может, чуть меньше. Но точно не ради вас», – сказал Энрике, обращаясь к Гуаш. Та в ответ заметила: «Время летит. Сколько уже прошло?» На что тренер парировал: «Я всё такой же молодой. Не знаю, сколько времени прошло».

Под конец интервью Гуаш заметила, что Энрике «всегда не прочь уколоть».

Конфликт между Луисом Энрике и Сусаной Гуаш обострился в апреле 2016 года, когда тренер возглавлял «Барселону». Во время одной из пресс-конференций перед матчем с «Атлетико» Энрике резко отреагировал на вопросы журналистки, назвав её аналитику «поверхностной» и «непрофессиональной». Он также заявил: «Вы говорите то, что хотите вы, я отвечаю то, что хочу я», а на один из вопросов ответил: «Спросите Симеоне».

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