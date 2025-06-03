Защитник ЦСКА Круговой: где Круг — там трофеи!

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от завоевания трофея с московским клубом. Армейцы в воскресенье, 1 июня, победили в Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Как говорил один классик: «Где Круг — там трофеи!» Кубок — не просто трофей, это результат работы всей команды, поддержки моей семьи и, конечно, вашей невероятной энергии на трибунах. Я уже говорил, но повторюсь, что всегда буду благодарен тому, как меня приняли в этом клубе. С такой атмосферой мы обязаны побеждать всегда и везде!» — написал Круговой в телеграме.

Круговой выступает за ЦСКА с 2024 года. Он провёл за московскую команду 31 матч, забив два гола и сделав шесть результативных передач.