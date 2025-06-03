«Барселона» начала переговоры о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» — источник

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас стал одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Каталонцы уже начали предварительные переговоры с «Ливерпулем», несмотря на финансовые трудности клуба и проблемы с регистрацией новичков. Переход колумбийца обойдётся «Барсе» в значительную сумму, однако интерес к футболисту остаётся серьёзным.

В то же время Диас также входит в шор-тлист клубов из Саудовской Аравии, которые уже сделали конкретные шаги по потенциальному трансферу.

На счету 28-летнего Луиса в прошедшем сезоне 17 мячей и 5 ассистов в 50 матчах во всех турнирах.

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