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«Барселона» начала переговоры о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» — источник

«Барселона» начала переговоры о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» — источник
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Вингер «Ливерпуля» Луис Диас стал одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Каталонцы уже начали предварительные переговоры с «Ливерпулем», несмотря на финансовые трудности клуба и проблемы с регистрацией новичков. Переход колумбийца обойдётся «Барсе» в значительную сумму, однако интерес к футболисту остаётся серьёзным.

В то же время Диас также входит в шор-тлист клубов из Саудовской Аравии, которые уже сделали конкретные шаги по потенциальному трансферу.

На счету 28-летнего Луиса в прошедшем сезоне 17 мячей и 5 ассистов в 50 матчах во всех турнирах.

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