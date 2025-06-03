Хосеп Гвардиола: меня удивляет, что «Манчестер Сити» не интересуется Ямалем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на просьбу журналиста сравнить вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с Лионелем Месси после новостей о повышении зарплаты Ламина.

«Если ему платят столько, сколько ты говоришь, значит, он это заслужил, наверное, он окружён правильными людьми. На Месси это никак не повлияло – он был настоящим зверем на поле.

Меня удивляет, что «Ман Сити» не интересуется Ямалем. Он очень сильный, и это было видно в матче против «Интера», когда в овертайме мяч отдавали именно ему. Как сказал Флик, ему нужно работать и дальше, и я уверен, что «Барса» ему поможет. Очевидно одно – он в самом лучшем месте. Как фанат «Барсы» — я очень счастлив от его появления в клубе», – приводит слова Гвардиолы Sport.es.

В сезоне-2024/2025 Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

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