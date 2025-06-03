Корниленко объяснил, почему Соболева на вызвали в сборную России

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко отреагировал на непопадание форварда петербургской команды Александра Соболева в состав сборной России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал игрока сине-бело-голубых на товарищеские матчи против Нигерии и Беларуси.

«Сезон для Саши выдался неоднозначным, достаточно сложным. Его адаптация в новой команде длилась долго, и только в конце сезона он начал проявлять себя. Он забил важные голы, но в целом провёл сезон недостаточно стабильно. Думаю, поэтому, среди прочего, его не вызвали в сборную», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соболев провёл 23 матча в прошедшем сезоне, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Сборная России сыграет 6 июня с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.