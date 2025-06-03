Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко объяснил, почему Соболева на вызвали в сборную России

Корниленко объяснил, почему Соболева на вызвали в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко отреагировал на непопадание форварда петербургской команды Александра Соболева в состав сборной России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал игрока сине-бело-голубых на товарищеские матчи против Нигерии и Беларуси.

«Сезон для Саши выдался неоднозначным, достаточно сложным. Его адаптация в новой команде длилась долго, и только в конце сезона он начал проявлять себя. Он забил важные голы, но в целом провёл сезон недостаточно стабильно. Думаю, поэтому, среди прочего, его не вызвали в сборную», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соболев провёл 23 матча в прошедшем сезоне, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Сборная России сыграет 6 июня с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

Материалы по теме
Нестабильный «Спартак», мучения Соболева и гонка за титулом. Как хорошо вы следили за РПЛ?
Тест
Нестабильный «Спартак», мучения Соболева и гонка за титулом. Как хорошо вы следили за РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android