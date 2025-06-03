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На следующей неделе «Барселона» подпишет нового вратаря — Sport.es

На следующей неделе «Барселона» подпишет нового вратаря — Sport.es
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«Барселона» согласовала контракт с вратарём «Эспаньола» Жоаном Гарсией, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний испанец присоединится к команде Ханси Флика за € 25 млн. Ожидается, что трансфер будет официально объявлен уже на следующей неделе.

Ранее была информация, что Гарсией также интересуется и «Ньюкасл», но вратарь решил, что предложение «Барселоны» является наилучшим со спортивной и финансовой точки зрения.

Напомним, Гарсии 24 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол. Восемь встреч Гарсия провёл «на ноль». Жоан занял первое место по количеству сейвов в минувшем сезоне Примеры.

«Барселона» на чемпионском параде

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