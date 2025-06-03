Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль назвал новичка «Реала» своей новой игрушкой

Ламин Ямаль назвал новичка «Реала» своей новой игрушкой
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пошутил над новичком «Реала» Дином Хёйсеном. Оба футболиста были вызваны в сборную Испании. Аккаунт национальной команды опубликовал в соцсетях совместную фотографию игроков.

Ямаль оставил запись в комментариях под фото: «Моя новая игрушка». Хёйсен парировал: «Мой сын».

Дин Хёйсен перешёл в «Реал» в мае из «Борнмута». Сумма трансфера составила € 60 млн.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны». В прошедшем сезоне Ла Лиги он провёл 35 матчей, в которых забил девять голов и сделал 13 результативных передач.

Сборная Испании 5 июня сыграет против Франции в матче Лиги наций.

Материалы по теме
Ламин Ямаль оставит Роналду и Мбаппе без трофея. Кто выиграет Лигу наций?
Ламин Ямаль оставит Роналду и Мбаппе без трофея. Кто выиграет Лигу наций?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android