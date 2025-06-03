«Милан» определился с ценой Рафаэла Леау — форвардом интересуется «Бавария»

«Милан» определился с суммой, за которую он готов отпустить нападающего Рафаэла Леау.

Как сообщает Bild со ссылкой на Kicker, 25-летнего португальца хочет заполучить «Бавария». На прошлой неделе представители мюнхенского клуба встретились с агентами футболиста. Сам игрок, по данным источников, открыт к переезду в Бундеслигу.

«Милан» оценивает своего лидера в € 130 млн при отступных в размере € 175 млн. Не исключено, что в процессе переговоров ценник снизится.

При этом отмечается, что новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри планирует строить команду с учетом Леау.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.