Число пострадавших при наезде на фанатов «Ливерпуля» достигло 109

Полиция графства Мерсисайд сообщила на официальном сайте, что число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле увеличилось до 109 человек.

По данным ведомства, четверо из них остаются в больнице и продолжают получать медицинскую помощь.

Инцидент произошёл вечером 26 мая — во время празднования победы «Ливерпуля» в АПЛ. По версии следствия, 53-летний британец намеренно въехал в толпу. Его задержали, а позже прокуратура предъявила обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и опасном вождении.

Правоохранители подчеркнули, что не рассматривают случившееся как теракт. Расследование продолжается, полиция опрашивает очевидцев.