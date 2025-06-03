Мурад Мусаев рассказал, как Галицкий изменился за последние годы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий изменился за то время, пока его не было в команде.

— Галицкий изменился за три года, когда вас не было в «Краснодаре»?

— Глобально нет: те же энергия, сила, уверенность. Может быть, стал немного спокойнее. Его реакция в сложные моменты — особенная: максимальное спокойствие и поиск новых решений. Но для меня главное его достижение — уважение от других людей. Это бесценно, — приводит слова Мусаев Sports.ru.

Мусаев с 2021 по 2024 год возглавлял азербайджанский «Сабах», после чего вернулся в «Краснодар» и завоевал с клубом первое чемпионство в истории.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.