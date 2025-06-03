Мусаев высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть клуб этим летом.

— Такое возможно?

— Всё зависит от предложения. Не исключал бы, например, уход Сперцяна и уже по ходу сезона — в августе, за неделю до закрытия трансферного окна.

— Разве это соответствует принципам «Краснодара»?

— Сейчас будет клубный чемпионат мира, поэтому мы должны быть готовы к тому, что клубы, которые интересуются Эдо, не будут работать очень быстро, — приводит слова Мусаева Sports.ru

Сперцян — воспитанник «Краснодара». 24-летний игрок сборной Армении провёл в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Лидса» и «Порту».