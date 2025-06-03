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Лидера «Спартака» Барко хочет купить «Палмейрас». Москвичи просят за игрока € 20 млн

Лидера «Спартака» Барко хочет купить «Палмейрас». Москвичи просят за игрока € 20 млн
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Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» хочет приобрести одного из ведущих игроков московского «Спартака» — полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает издание BolaVIP.

По данным источника, сделку осложняет тот факт, что столичный клуб запросил за переход своего игрока € 20 млн, которые не готовы платить боссы «Палмейраса», так как в последнее трансферное окно ими были сделаны ощутимые финансовые траты.

Источник добавляет, что вопрос перехода должен быть решён в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что Барко находится в сфере интересов «Фламенго».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами.

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