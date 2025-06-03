«Топовый соперник по мировым меркам». Эдуард Мор — о матче между сборными России и Нигерии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.

«Безусловно, это топовый соперник. Не по африканским, а по мировым меркам. У них россыпь футболистов, которые давно и успешно играют в сильных европейских командах. Их игроков знает весь мир. В их атакующей линии — один футболист сильнее другого. Думаю, что матч будет очень интересным и результативным», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.