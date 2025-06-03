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«Шинник» объявил об уходе экс-игрока ЦСКА Седрика Гогуа

«Шинник» объявил об уходе экс-игрока ЦСКА Седрика Гогуа
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Ярославский «Шинник» объявил об уходе экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа в связи с истечением контракта.

«Футбольный клуб благодарит Седрика Гогуа за игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

30-летний Гогуа присоединился к «Шиннику» в феврале 2025 года, перейдя из подмосковных «Химок». За этот период он принял участие в пяти матчах Первой лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трудовой контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

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