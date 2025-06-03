Ламин Ямаль: наши отношения с Левандовским значительно улучшились

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своих отношениях с 36-летним нападающим каталонцев Робертом Левандовски.

«Наши отношения с Леви значительно улучшились. В конце концов, когда я только пришёл в первую команду, я был молодым игроком, и у нас не было такого близкого общения. Сейчас всё очень хорошо, мы часто оказываемся вместе за пределами поля», — приводит слова Ямаля Sport.es.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.