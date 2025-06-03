Защитник «Интера» Бастони выступил с заявлением после поражения в финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями после разгромного поражения команды в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

«Это тяжело… Это не тот финал, который мы себе представляли. Поражение, которое трудно принять, которое оставляет много горечи и потребует много времени, чтобы его принять. Мы разочарованы, прежде всего, самими собой. Потому что знаем, насколько важно выиграть Лигу чемпионов для нашей команды, для истории клуба и для всех болельщиков, которые страстно поддерживали нас каждый день.

Мы продолжим бороться и писать новые страницы нашей истории. Вперёд, «Интер»!» — написал Бастони в соцсетях.