Защитник «Интера» Бастони выступил с заявлением после поражения в финале Лиги чемпионов
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями после разгромного поражения команды в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Это тяжело… Это не тот финал, который мы себе представляли. Поражение, которое трудно принять, которое оставляет много горечи и потребует много времени, чтобы его принять. Мы разочарованы, прежде всего, самими собой. Потому что знаем, насколько важно выиграть Лигу чемпионов для нашей команды, для истории клуба и для всех болельщиков, которые страстно поддерживали нас каждый день.
Мы продолжим бороться и писать новые страницы нашей истории. Вперёд, «Интер»!» — написал Бастони в соцсетях.
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