Хосеп Гвардиола высказался о назначении Хаби Алонсо в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об испанском специалисте Хаби Алонсо, возглавившем мадридским «Реал». Отметим, что ранее Алонсо выступал за «сливочных» на позиции полузащитника.

«Он показал, что он отличный тренер. Хаби Алонсо уже был в Мадриде, и это очко в его пользу. Он знает, какие войны нужно вести, а какие — нет. Я желаю ему всего наилучшего и чтобы он преуспел. Меня с ним связывает хорошая дружба и приятные воспоминания», — приводит слова Гвардиолы AS.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.