Роберт Левандовски: Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч». В сезоне-2024/2025 Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

«Конечно, у него есть шанс. Но дело в том, что многое здесь зависит от правил вручения «Золотого мяча» в этом году. Они постоянно меняются», — приводит слова Левандовского известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

По итогам завершившегося сезона «Барселона» стала чемпионом Испании. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» добрались до стадии 1/2 финала, где уступили «Интеру».