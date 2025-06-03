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Роберт Левандовски: Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч»

Роберт Левандовски: Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что вингер «сине-гранатовых» Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч». В сезоне-2024/2025 Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

«Конечно, у него есть шанс. Но дело в том, что многое здесь зависит от правил вручения «Золотого мяча» в этом году. Они постоянно меняются», — приводит слова Левандовского известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

По итогам завершившегося сезона «Барселона» стала чемпионом Испании. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» добрались до стадии 1/2 финала, где уступили «Интеру».

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