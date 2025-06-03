Экс-игрок «Тоттенхэма»: невероятно неуважительно даже думать об увольнении Постекоглу

Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега отреагировал на слухи о возможном увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

«Я считаю невероятно неуважительным даже думать об увольнении Анже Постекоглу. Он совершил невозможное — то, чего не смогли добиться другие люди с более весомыми заслугами», — приводит слова Веги Reuters.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. Под руководством австралийца «Тоттенхэм Хотспур» в прошедшем сезоне финишировал на 17-м месте в АПЛ, заработав 38 очков. Помимо этого, коллектив выиграл Лигу Европы. Специалист работает в этой команде с 2023 года.