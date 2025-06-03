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Источник: Тео Эрнандес перейдёт из «Милана» в «Аль-Хиляль» за € 30 млн

Источник: Тео Эрнандес перейдёт из «Милана» в «Аль-Хиляль» за € 30 млн
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Стороны договорились о сумме трансфера в размере € 30 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов, информирует журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Отмечается, что сделка ещё не завершена. Сейчас обсуждаются детали личного контракта Эрнандеса с «Аль-Хилялем». Предложение саудовского клуба оценивается как «щедрое».

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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