Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» — Романо

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на безумное предложение контракта от клуба Саудовской Про Лиги, Бруну Фернандеш хочет продолжить играть в футбол в Европе. Футболистом принято окончательное решение по этому вопросу.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.