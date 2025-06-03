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Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» — Романо

Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» — Романо
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Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на безумное предложение контракта от клуба Саудовской Про Лиги, Бруну Фернандеш хочет продолжить играть в футбол в Европе. Футболистом принято окончательное решение по этому вопросу.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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