Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Брентфордом» по трансферу Мбемо — Плеттенберг

«МЮ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Брентфордом» по трансферу Мбемо — Плеттенберг
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует начать переговоры с «Брентфордом» по трансферу камерунского полузащитника Брайана Мбемо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже дал своё согласие на переход в стан «красных дьяволов». Клуб и Мбемо достигли устной договорённости по условиям контракта. Отмечается, что в «МЮ» уверены, что трансфер состоится.

В минувшем сезоне 25-летний Мбемо стал лучшим бомбардиром «Брентфорда». Камерунец провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.

Материалы по теме
Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android