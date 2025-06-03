«МЮ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Брентфордом» по трансферу Мбемо — Плеттенберг

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует начать переговоры с «Брентфордом» по трансферу камерунского полузащитника Брайана Мбемо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже дал своё согласие на переход в стан «красных дьяволов». Клуб и Мбемо достигли устной договорённости по условиям контракта. Отмечается, что в «МЮ» уверены, что трансфер состоится.

В минувшем сезоне 25-летний Мбемо стал лучшим бомбардиром «Брентфорда». Камерунец провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.