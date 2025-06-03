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«МЮ» и другие клубы следят за переговорами Доннаруммы с «ПСЖ» по новому контракту

«МЮ» и другие клубы следят за переговорами Доннаруммы с «ПСЖ» по новому контракту
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«Бавария», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» следят за ходом переговоров голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с «ПСЖ» о новом контракте. Об этом сообщает известный журналист Жозуэ Кассе в социальной сети X.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующий контракт итальянского голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнго вратаря в € 35 млн.

В завершившемся сезона Джанлуиджи провёл 40 матчей во всех турнирах, пропустив 39 голов. 12 раз итальянец покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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