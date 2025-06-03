В «Динамо» Мх высказались о будущем полузащитника Джавада в клубе

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем полузащитника Мохаммада Джавада в клубе. Гаджиев отметил, что «Динамо» получило несколько предложений по игроку.

«У нас несколько предложений по Джаваду, но я не хотел бы вникать в детали. Мы заинтересованы в сохранении игрока в нашей команде. Но нам надо усиливать игру, поэтому мы заинтересованы в сохранении любого игрока основного состава. Но мы понимаем, что для карьерного роста отдельных игроков нужны другие клубы. Нет смысла оставлять игрока, который хочет расти и получать зарплату больше. Но в этой ситуации должны быть соблюдены интересы клуба», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.