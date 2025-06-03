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«Я всё ещё люблю этот клуб». Федерико Кьеза допустил, что однажды вернётся в «Ювентус»

«Я всё ещё люблю этот клуб». Федерико Кьеза допустил, что однажды вернётся в «Ювентус»
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Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза допустил, что однажды вернётся в туринский «Ювентус». За «красных» Кьеза играет с лета 2024-го, мерсисайдцы приобрели футболиста как раз у «Ювентуса».

«Ювентус? Я всё ещё люблю этот клуб. Вернуться туда? Почему бы и нет… Тьяго Мотта (бывший главный тренер «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата») не хотел видеть меня там. Он сказал мне, что я не вхожу в его планы и что мне следует найти себе новую команду», — приводит слова Кьезы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В сезоне-2024/2025 Кьеза провёл за «Ливерпуль» 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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