Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон

«Тоттенхэм» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон
Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором «шпор» выступает известная немецкая компания adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Тоттенхэм»

Фото: Официальный сайт ФК «Тоттенхэм»

Фото: Официальный сайт ФК «Тоттенхэм»

Напомним, прошлый сезон «Тоттенхэм» завершил на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опередив вылетевший «Лестер Сити» на 13 очков. В 10 последних играх чемпионата Англии «шпоры» потерпели восемь поражений, один раз сыграли вничью и одержали только одну победу — над «Саутгемптоном».

Вместе с тем команда Ангелоса Постекоглу выиграла Лигу Европы УЕФА, в финале оказавшись сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Материалы по теме
Экс-игрок «Тоттенхэма»: невероятно неуважительно даже думать об увольнении Постекоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android