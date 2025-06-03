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Ламин Ямаль — о Нико Уильямсе: мне достаточно видеть его только в сборной

Ламин Ямаль — о Нико Уильямсе: мне достаточно видеть его только в сборной
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своём партнёре по национальной команде Нико Уильямсе, выступающем в составе «Атлетика» из Бильбао. Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы больше не намерены предпринимать попыток приобрести этого форварда.

«Мне достаточно видеть его только в сборной. В противном случае я бы не стал с этим мириться. Я сказал Нико, что если мы не будем играть вместе, то надеюсь, что он выиграет только один титул — Кубок мира», — приводит слова Ямаля Sport.es.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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