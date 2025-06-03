Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин поделился мнением о будущем Постекоглу в клубе

Экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин поделился мнением о будущем Постекоглу в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Робби Кин отреагировал на слухи о возможном увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

«От этого [места в чемпионате] никуда не деться. Думаю, все, и менеджер в том числе, признали это. Но вот что я вам скажу — как человек, который играл за «шпоры», а двое моих детей — болельщики клуба, я не думаю, что кого-то это волновало, поскольку удалось выиграть трофей. В конце концов, главное — это победа.

Он получил много упрёков, и, если честно, он подкрепил их своим комментарием, который сделал по поводу второго сезона, и он подверг себя большому давлению, но Постекоглу справился с этим. Так что я думаю, сейчас нужно дать ему время», — приводит слова Кина Reuters.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. Под руководством австралийца «Тоттенхэм Хотспур» в прошедшем сезоне финишировал на 17-м месте в АПЛ, заработав 38 очков. Помимо этого, коллектив выиграл Лигу Европы.

Материалы по теме
Экс-игрок «Тоттенхэма»: невероятно неуважительно даже думать об увольнении Постекоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android