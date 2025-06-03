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АПЛ представила мяч на сезон-2025/2026 от бренда Puma

АПЛ представила мяч на сезон-2025/2026 от бренда Puma
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Пресс-служба английской Премьер-лиги представила новый мяч от немецкого спортивного бренда Puma, которым команды будут играть в сезоне-2025/2026. Ранее в чемпионате Англии играли мячами от Nike.

Фото: PUMA

«Новый мяч впервые официально появится в июле этого года в Летней серии игр Премьер-лиги в США, предложив мировой аудитории первый взгляд на мяч, который будет использоваться в самой популярной лиге мира в следующем сезоне, который стартует в выходные 16 августа», — говорится в заявлении на сайте АПЛ.

В минувшем сезоне чемпионом страны досрочно стал «Ливерпуль». Команда набрала 84 очка за 38 матчей. На втором месте с 74 очками расположился «Арсенал». Третью строчку занял «Манчестер Сити» (71 очко). Премьер-лигу покинули «Лестер Сити» (25 очков), «Ипсвич Таун» (22 очка) и «Саутгемптон» (12 очков).

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