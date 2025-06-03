Хвича Кварацхелия получит орден в Грузии за победу в Лиге чемпионов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия представлен к награждению Орденом Победы имени Святого Георгия. Правительство страны приняло такое решение после победы парижан в Лиге чемпионов.

«Хочу поздравить Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов. Это вершина в футболе. Безусловно, для каждого из нас это особая гордость — победа, которую одержал Хвича Кварацхелия. Это победа всей нашей страны, именно так воспринял её каждый болельщик. Помимо поздравления, мы также должны поблагодарить его за ту победу, которую он принёс нашей стране. Уверен, что это лишь начало покорения высших вершин, которых он ещё не раз достигнет. Желаю ему больших успехов и в будущем.

У нас есть традиция — когда наши спортсмены достигают высот, мы выдвигаем их на высшие государственные награды. Считаю, что победа в Лиге чемпионов — именно то достижение, которое заслуживает такого признания. В прошлом году он уже был награждён Орденом чести за успех с национальной командой, а теперь, за победу в Лиге чемпионов, я хочу представить его к награждению Орденом Победы имени Святого Георгия.

Считаю, что это очень заслуженная награда, которую он получит от государства. По этому поводу мы провели консультации с президентом Грузии, председателем парламента — и единогласно приняли это решение. Президент Грузии наградит его высшей государственной наградой — Орденом Победы имени Святого Георгия», — цитирует Кобахидзе интернет-портал 1tv.ge.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Хвичи семь голов и пять результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Также на его счету пять голов и три результативных паса в 17 матчах Серии А за «Наполи». Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.