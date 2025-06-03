Татьяна Куртукова выступит перед матчем Россия — Нигерия с хитом «Матушка»

Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что исполнительница русских народных и авторских песен Татьяна Куртукова выступит с хитом «Матушка» перед товарищеским матчем между российской и нигерийской национальными командами. Матч Россия — Нигерия пройдёт 6 июня, встречу примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.

«6 июня всем стадионом вместе с Татьяной Куртуковой споём народный хит «Матушка» перед игрой Россия — Нигерия в «Лужниках», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Напомним, все российские футбольные команды, включая сборные, отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.