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Тренер вратарей ЦСКА ответил Илье Помазуну на слова о нездоровой конкуренции

Тренер вратарей ЦСКА ответил Илье Помазуну на слова о нездоровой конкуренции
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Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна из стана армейцев в «Спартак», а также отреагировал на слова футболиста о нездоровой конкуренции на позиции вратаря у красно-синих.

— Когда Помазун уходил в «Спартак», он сказал: «Главное, чтобы была честная конкуренция». Нет такого, как в ЦСКА, что играет всегда Акинфеев.
— Илья — очень хороший вратарь. Мы с ним разговаривали, я понимаю его решение уйти. Он не молодой мальчик, которому 18–19 лет. Время идёт, ему нужно играть. Естественно, он считает, что в «Спартаке» здоровая конкуренция, а у нас здоровой конкуренции нет. Моё мнение — это неправильно. Игорь Владимирович [Акинфеев] — номер один. Естественно, в воротах играет тот, кто лучший. Всё это время Игорь не дал усомниться в своём профессионализме и высоком классе.

— Вы объясняли это Илье?
— Мы с ним разговаривали. Я считаю, что он принял нормальное решение, как и любой вратарь, он хотел играть. Но здесь есть вратарь номер один, основной вратарь. Находиться в запасе ему смысла не было. Это не Тороп, которому ещё много нужно будет пройти. Он принял решение уйти — я желаю ему только удачи, — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».

Илья Помазун перебрался в «Спартак» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. Перед стартом текущего сезона тренерский штаб армейцев отстранил вратаря от основной команды из-за слов в интервью, в которых Помазун допустил возможность перехода в «Спартак».

В составе красно-белых 28-летний вратарь провёл три матча в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых он пропустил два гола и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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