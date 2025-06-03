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Мухин близок к уходу в аренду из ЦСКА. Переговоры по игроку ведёт «Торпедо»

Мухин близок к уходу в аренду из ЦСКА. Переговоры по игроку ведёт «Торпедо»
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Полузащитник Максим Мухин близок к уходу из ЦСКА в аренду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В продвинутых переговорах по аренде игрока на полгода находится «Торпедо». Также интерес к полузащитнику проявляет сербский «Партизан», с которым у ЦСКА давние дружеские отношения.

В завершившемся сезоне 23-летний Мухин провёл только один матч за ЦСКА, не записав на свой счёт результативных действий. Осенью 2023-го года Максим травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мухина в € 2 млн.

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