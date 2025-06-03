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«Зенит» объявил об уходе Алексея Сутормина

«Зенит» объявил об уходе Алексея Сутормина
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Алексея Сутормина в связи с истечением срока действия контракта.

«Универсальный полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит». Вместе с «Зенитом» универсал стал четырёхкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Ростов», в составе которого сыграл 33 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» было рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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