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Агент Джикии высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Агент Джикии высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что железнодорожники заключат с Джикией однолетний контракт.

«Мы активно занимаемся поиском команды для Георгия. Но рано говорить, что это «Локомотив» или какой-то другой клуб», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 31-летний Джикия провёл 19 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Ранее футболист выступал за московский «Спартак».

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