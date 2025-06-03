Агент Джикии высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что железнодорожники заключат с Джикией однолетний контракт.

«Мы активно занимаемся поиском команды для Георгия. Но рано говорить, что это «Локомотив» или какой-то другой клуб», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 31-летний Джикия провёл 19 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Ранее футболист выступал за московский «Спартак».