Агент Мухина прокомментировал возможный уход игрока ЦСКА в аренду

Владимир Кузьмичев, агент игрока ЦСКА Максима Мухина, отреагировал на новости о возможном уходе игрока из армейского клуба.

«Пока точно рано говорить об аренде Мухина. Клуб и тренер хотели бы, чтобы Макс начал сезон с ЦСКА, хотя бы поехал на сборы. Конечно, от других клубов есть интерес. Даже несмотря на пропуск года из-за тяжёлой травмы, у игрока высокий уровень. Предложения точно есть, в том числе от «Торпедо». Но ещё рано о чём-то говорить как о свершившимся факте», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В завершившемся сезоне 23-летний Мухин провёл только один матч за ЦСКА, не записав на свой счёт результативных действий. Осенью 2023 года Максим травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мухина в € 2 млн.