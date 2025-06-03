Ямаль: десятка в «Барсе»? Когда буду бить по воротам, не буду думать, какой номер ношу

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о выборе игрового номера в национальной команде, а также ответил на вопрос о давлении из-за того, что со следующего сезона будет выступать за каталонцев под 10-м номером.

«Нико нравится Криштиану, а мне нравится Месси… 17-й и 19-й были свободны в сборной и подходили нам. У меня 19-й номер, который принёс мне много удачи и был очень хорош для меня.

Давление от того, что получил в «Барселоне» 10-й номер? Когда буду бить по воротам, не буду думать о том, какой номер я ношу», — приводит слова Ямаля Sport.es.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.