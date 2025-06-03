«Спартак» продлил контракт с Срджаном Бабичем

Московский «Спартак» и сербский центральный защитник Срджан Бабич продлили контракт. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Сделку официально анонсировала пресс-служба красно-белых.

Напомним, Срджан Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в € 6 млн.

Ранее Бабич выступал за испанскую «Альмерию», сербскую «Црвену Звезду», португальский «Фамаликан» и ряд других европейских клубов.