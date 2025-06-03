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Игрок «Барселоны» Гави порадовался за Луиса Энрике, выигравшего Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Игрок «Барселоны» Гави порадовался за Луиса Энрике, выигравшего Лигу чемпионов с «ПСЖ»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави порадовался за главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Парижане в сезоне-2024/2025 выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны. Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. Ранее он работал во главе «Барселоны», с которой тоже брал требл.

«Он лучший для меня, номер один. Я очень рад за него, потому что он это заслужил. И он, и его семья», — приводит слова Гави Sport.es.

В финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» — 5:0. «Барселона», в свою очередь, вылетела из ЛЧ на стадии 1/2 финала, уступив миланской команде.

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