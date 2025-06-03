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Лука Модрич продолжит карьеру в «Милане» — La Repubblica

Лука Модрич продолжит карьеру в «Милане» — La Repubblica
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39-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич продолжит карьеру в «Милане», сообщает La Repubblica.

По информации источника, хорват дал своё согласие на переход и подпишет контракт с «россонери» до лета 2026 года. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что Модрич с детства болеет за красно-чёрных.

Контракт Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. Таким образом, подписать 39-летнего игрока можно будет в статусе свободного агента бесплатно.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

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