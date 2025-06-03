«Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Батраковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали все условия, кроме суммы отступных за игрока в будущем соглашении, но и здесь они близки к договорённости. В зависимости от итоговой суммы отступных, контракт будет продлён либо до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.