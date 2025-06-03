Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Батраковым

«Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Батраковым
Комментарии

«Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Батраковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали все условия, кроме суммы отступных за игрока в будущем соглашении, но и здесь они близки к договорённости. В зависимости от итоговой суммы отступных, контракт будет продлён либо до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Барко, Батраков и еще семь игроков претендуют на звание лучшего полузащитника сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android