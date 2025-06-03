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«Спартак» публично обратился к Бабичу после продления контракта

Пресс-служба московского «Спартака» публично обратилась к сербскому защитнику Срджану Бабичу после новости о пролонгации контракта. Клуб пожелал ему надёжной игры и больших побед в составе красно-белых.

«Желаем нашему защитнику продолжать надёжно выступать за «Cпартак» и добиться с нами больших побед!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Срджан Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в € 6 млн.

Ранее Бабич выступал за испанскую «Альмерию», сербскую «Црвену Звезду», португальский «Фамаликан» и ряд других европейских клубов.