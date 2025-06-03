Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Нигерии рассказали, почему Чуквезе, Ихеаначо и Ндиди не сыграют с Россией

В сборной Нигерии рассказали, почему Чуквезе, Ихеаначо и Ндиди не сыграют с Россией
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе сборной Нигерии объяснили, с чем связаны изменения в составе национальной команды на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 6 июня в московских «Лужниках».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквезе срочно вызваны домой в Нигерию из-за чрезвычайных семейных обстоятельств и были вынуждены уехать из сборной. Именно поэтому они не примут участия в матче с Россией. Также мы приняли решение вызвать Олусегуна», — приводит слова представителя пресс-службы сборной Нигерии Sport24.

Из заявки пропали нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеаначо, полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вильфред Ндиди, защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна, нападающий «Байера» Нейтан Телла и форвард «Валенсии» Умар Садик, однако в состав нигерийцев был включён футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Материалы по теме
«Наши футболисты — в выигрыше». Карпин — о предстоящем матче сборной России с Нигерией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android