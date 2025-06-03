В сборной Нигерии рассказали, почему Чуквезе, Ихеаначо и Ндиди не сыграют с Россией

В пресс-службе сборной Нигерии объяснили, с чем связаны изменения в составе национальной команды на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 6 июня в московских «Лужниках».

«У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквезе срочно вызваны домой в Нигерию из-за чрезвычайных семейных обстоятельств и были вынуждены уехать из сборной. Именно поэтому они не примут участия в матче с Россией. Также мы приняли решение вызвать Олусегуна», — приводит слова представителя пресс-службы сборной Нигерии Sport24.

Из заявки пропали нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеаначо, полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вильфред Ндиди, защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна, нападающий «Байера» Нейтан Телла и форвард «Валенсии» Умар Садик, однако в состав нигерийцев был включён футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун.